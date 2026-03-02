God damn, i love being European

Można Polskę ganić za wiele rzeczy ale fakt jest taki, że to naprawdę spokoje miejsce do życia. Doceniam to że żyjemy w normalnych warunkach i w normalnym kraju i w zjednoczonej Unii.

Należy też podziękować Ukrainie która trzyma wojnę daleko, daleko na Pokaż całość