Obudziła się po operacji bez macicy i jajników. Skandal w Poznaniu
Nawet 20 lat więzienia grozi ginekologowi z Poznania, który podczas operacji 24-letniej pacjentki miał pozbawić ją możliwości zajścia w ciążę. Według śledczych, lekarz wyciął narządy rozrodcze bez posiadania świadomej zgody kobiety. Jest podejrzany o ubezpłodnienie.Bobito
Komentarze (68)
najlepsze
Mam poskladane kolana, ortopeda dzien przed operacja oznaczal nogi markerem... bo ... pare lat wczesniej mial przypadek ze zrobił endoproteze nie tego kolana co trzeba. A jak to sie stalo ? w tym szpitalu byl przemiał, codziennie 4 sale operacyjne po 5 operacji. Tak od poniedziałku do czwartku, aby wszyscy wyszli do niedzieli.
Lekarze na stażu otwierali i zamykali pacjentów, a
Areszt tylko dla areczka ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■ argument z d--y bo areszt ma przede wszystkim zapobiec mataczeniu w śledztwie ¯\(ツ)/¯
Bez przesady.
Kobieta miała nowotwór jajnika z naciekami na macicę.
Skoro widział naciek na macicę to postanowił usunąć nie czekając na wynik hist-pat i to byl błąd.
Jesli w hist-pat wyjdzie nowotwór macicy to dostanie karę w zawieszeniu bo i tak trzeba bylo usunąć. Nie ma