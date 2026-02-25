Koniec stepującej siostry
Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził zakaz posiadania lub publikowania pornografii przedstawiającej symulację kazirodztwa, uznając to za przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat więzienia dla wydawców.matixrr
Komentarze (37)
najlepsze
Poza tym trzeba zawołać Koroluka, żeby im przemówił do rozsądku.
Czyli jeden wielki nothingburger ta ustawa. Bo posiadać nie ma sensu jak są te wszystkie stronki.
A publikuje to portal, który to trzyma gdzieś w Indiach czy c--j wie gdzie. Więc też go to nie dotknie.