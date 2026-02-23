Szpitale na krawędzi upadku. 400 milionów złotych długu
Trzy podkarpackie szpitale powiatowe w Lesku, Sanoku i Dębicy znalazły się na skraju finansowej przepaści. Ich łączne zadłużenie sięga 400 milionów złotych, co stanowi ponad jedną trzecią środków przewidzianych przez Ministerstwo Zdrowia na reorganizację całego sektora "Rzeczpospolita".VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Komentarze (73)
najlepsze
150k * 800 * 12 daje nam 1.44 mld rocznie na pensje dla nich.
W sensie ja rozumiem wiele, specjaliści na wysokim poziomie, ale jak dobrzy by nie byli to uważam, że pensje na poziomie 60-80k dla najlepszych byłyby uczciwe. Na ten moment to niektórzy zarabiają lepiej niż wyspecjalizowani
@ThisIsAComment: Oh sweet summer child xD
Zobaczycie że oni specjalnie zadłużają
@James2000: Po pierwsze - studia medyczne polegają na zakuwaniu materiału na pamięć, nawet ten straszny egzamin lekarski polega na wykuciu pytań na pamięć. Nie musisz być wybitny intelektualnie, fajnie by było jakbyś łączył fakty ALE lekarski polega na kuciu na pamięć. Nie każdy jest do tego zdolny, są ludzie których by to wkur,,,,
a ile z--------a pielęgniarka na dyżurze?
to są dwa różne światy zarobkowe. Te pensje już się dawno temu rozjechały.
Pielęgniarka żeby zarobić 8 tys. musi cały miesiąc z---------ć non stop po oddziale, a lekarz to zrobi na jednym dyżurze. Serio wrzucanie jednych i drugich do tego samego worka ma sens?
#bekazlewactwa
Może tak, może nie. U mnie w rodzinie kilka osób - starszych i młodszych, z większym i mniejszym problemem tam trafiło i jakos ich ogarnęli. Byłem tam też na SORze z ojcem w weekend nad ranem i go dość sprawnie przyjęli.
Ciężko mi jakikolwiek szpital ocenić pozytywnie bo uważam, że to raczej nieprzyjemne miejsca.