Amstaff zaatakował kobietę. Nie był szczepiony
Amstaff, który ugryzł kobietę i zaatakował inne psy w Poznaniu, został przewieziony do schroniska. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zaniedbań i braku szczepień czworonoga.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
K....wa.
Dochodzenie?
Tu
A najlepiej badanie DNA każdego psa dla bazy danych do zbjerania kup i określenia ilości genów ras zakazanych. Oczywiścir w 100% na rachunek właściciela. A straż miejka będzir miała co robić i zbierać g0wna z ulicy, test i wiemy komu mandat 1000zł + opłata za test.
Te co są niech pożyją do końca ale już na wolności tylko
Kiedy w końcu wejdą przepisy, które będą surowo karać właściciela psa który pogryzł?
Nagle 99.9% problemów znika.