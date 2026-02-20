to nie jest powazny jezyk programowania.

Nie dość, że jest znacznie trudniejszy np. od javy to jest też znacznie wolniejszy, ma więcej sprzeczności sam w sobie i słaba dokumentacja w której ciężko się zorientować.

Jest tak wolny, że trzeba przepisywać najważniejsze jego części do C++.

Typowanie dynamiczne to jeden wielki LOL.



Jedyną jego zaletą jest to, że ludzie nie potrafiący programować zaczęli w nim klepać (dział data) i powstało mnóstwo narzędzi dla Pokaż całość