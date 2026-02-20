20 lutego 1991 roku narodził się Python. 35 lat języka
Dokładnie 20 lutego 1991 roku Guido van Rossum zaprezentował światu nowy język programowania o nazwie Python. Dziś, 35 lat później, trudno wyobrazić sobie branżę technologiczną bez tego projektu, który z czasem wyrósł na jeden z filarów współczesnego programowania.ochucki
Komentarze (16)
( ͡º ͜ʖ͡º)
Nie dość, że jest znacznie trudniejszy np. od javy to jest też znacznie wolniejszy, ma więcej sprzeczności sam w sobie i słaba dokumentacja w której ciężko się zorientować.
Jest tak wolny, że trzeba przepisywać najważniejsze jego części do C++.
Typowanie dynamiczne to jeden wielki LOL.
Jedyną jego zaletą jest to, że ludzie nie potrafiący programować zaczęli w nim klepać (dział data) i powstało mnóstwo narzędzi dla