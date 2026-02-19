63% mieszkańców UK zagłosowałoby za ponownym przystąpieniem do UE
Większość Brytyjczyków poparłaby powrót do UE w nowym referendum. Za ponownym członkostwem zagłosowałoby 63% społeczeństwa, w tym 60% emerytów. Poparcie występuje we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie wśród młodszych wyborców.occultronaut
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 147
- Odpowiedz
Komentarze (147)
najlepsze
@Dupa01: Dlatego UK wyszła z EU a teraz tak bardzo chcą z powrotem... więc z tym strzelaniem sobie w stopę to chyba jest bajka Konfederatów i Ruskich xD
Toż właśnie tak mówiono boomersom przed referendum, że wychodząc z eu zniszczą swoim wnukom prospekty.
Ostatnio z brexitem najbardziej rozwala mnie to, że będąc w uni, uk mogło legalnie odsyłać do
Jakby ich nie wpuścili to by nie musieli ich odsyłać do Francji. Tylko gejropejczyk (pewnie głosowałeś na Tuska) może stwierdzić że odpowiedzią na nielegalną imigrację
U nas robi się podobnie, np. wiekszości Wykopków nawet w głowie
To tłumacz to Anglikom i takiemu Faragowi. Bo to on i jego oraz ruskie trolle przekonywały, że wyjście z UE jest sposobem na zatrzymanie migracji.
BTW. Oni nie byli w Schengen więc jak mieli z niej wyjść? Mieli jedynie ułatwienia dla obywateli UE.
@Wiem-i-nie-zawaham-sie-powiedziec: xD
Powodzenia w dołączaniu do Schengen bez zgody "eurokolchozu".
nie rozumiem czemu wykopki mają taką radoche z tego że brexit nei zadziałał, cieszycie sie że ludzie zostali zrobieni w bambuko przez polityków... tak samo jak nas co dzień robią
podomno ojro by musiało wejść, a sterling to najświętsza religia, boomeria by się wylogowała z tej planety