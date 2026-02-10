Hity

tygodnia

Zrobiliśmy z Polaków 38 mln śmieciarzy. Ten system kaucyjny miał sens 20-30 lat
4125
OLX pomogło oszustowi okraść mnie na 3500 PLN. Byłem sprzedającym...
3692
Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim w skokach narciarskich !
3095
Załatwiła dotację i zniknęła? Gra od Olgi Tokarczuk to nowa Izera
2747
Kobiety mobbingują częściej. Niewygodna prawda, której nie chcemy usłyszeć
2362

