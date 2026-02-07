Głównie januszexy, pamiętam jak u nas w firmie była wewnętrzna tajemnica kto ile zarabia ale ja np. z kolegom wiedziałem ile zarabiamy i mieliśmy podobne stawki po 22 zł. No ale zaczęliśmy gadać z innymi to okazało się że jeden miał 21, jeden 20 a drugi nawet 19 a to było ponad rok temu.

Najlepsze jest to że jak szef szukał murarza na stanowisko to oferował 30 złotych, problem jest taki że Pokaż całość