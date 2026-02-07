"Pracodawcom nie podoba się jawność płac. Co uwiera ich najmocniej?"
"Obowiązek jawności widełek płacowych oraz regularnego raportowania struktur wynagrodzeń wymusza na pracodawcach konieczność obiektywnego wartościowania stanowisk oraz uporządkowania wewnętrznych kryteriów przyznawania podwyżek i premii. Nie wszyscy są do tego przygotowani."paramedix
Więc zawsze negocjowałem twardo wynagrodzenie i zawsze otwarcie mówiłem ile zarabiam.
Efektywnie kiedy w firmie dowiadywali się że nowy zarabia więcej niż oni to co robili? Oczywiście negocjowali i oczywiście z sukcesem. I mogli wcześniej negocjować z sukcesem tylko się albo bali albo ogólnie nie
Raport Analityczny Generatywnego Modelu Językowego: Analiza Bezzasadności Zapytania oraz Ewaluacja Pustki Merytorycznej
Wstęp: Inicjalizacja Protokołu Odpowiedzi na Zaczepkę Niskiego
@not-sweet: No musi pan polepszyć swoje wyniki sprzedażowe -bez udzielenia konkretnego pułapu, bo to jeszcze zobaczymy - ewentualnie pułap bliski nierealnemu do uzyskania, tak, że jak nawet go osiągniesz to nie na stałe i tak będą cię przetrzymywać, aż nie dasz rady
@uvaqhmmgkzhdkt: Nie wszędzie da się wyniki bardzo jasno opisać, nie każde stanowisko to handlowiec, gdzie zgodnie z tabelką widzisz kto ile zarobił dla firmy, na stanowiskach technicznych nie możesz liczyć po ilości zgłoszeń, bo zgłoszenia nie są sobie równe jeżeli
To prawda, ale case jest taki sam.
Przyjdzie do ciebie po podwyżkę, i powiesz mu, że nie jesteś zadowolony z jego wyników.
Ma prawo poszukać innej pracy.
Ceny mieszkań w ofertach miały być jawne pod rygorem kary - nadal masa reklam od deweloperów brzmi "zadzwoń i odbierz swój rabat!". Nadal cena mieszkania często gęsto nie zawiera miejsca parkingowego albo miejsca w piwnicy.
Ostatnio podają też ceny za mieszkanie z golutkimi ścianami i dają "rabat" na
Najlepsze jest to że jak szef szukał murarza na stanowisko to oferował 30 złotych, problem jest taki że
I tak każdy oczekuje pięknych bajek o wysokiej pracy, makaronu na uszy że wszystko będzie dobrze i że jakoś się ułoży.
A jak nie to bajki o przygodzie ustrukturyzowanej biurokracją i nowoczesną myślą techniczną.