Ja czegoś tutaj nie rozumiem. Dlaczego lewacy cały czas mówią o patriarchacie, który rzekomo jest czymś dominującym, że cały świat jest podporządkowany mężczyznom, a kobiety odsunięte na drugi plan? Przecież to totalna głupota. Ja uważam, że jest dokładnie na odwrót. W Polsce dominuje matriarchat. Nie wiem, jak jest u was, ale moje całe dzieciństwo było związane z mamą. Z tego, co pamiętam, to matki wychowują dzieci tak było za PRL-u i tak Pokaż całość