Jensen Huang krytykuje OpenAI i wstrzymuje największą inwestycję w historii NVID
NVIDIA wstrzymuje inwestycję 100 mld USD w OpenAI. Jensen Huang krytykuje brak dyscypliny biznesowej. NVIDIA oficjalnie wycofuje się z zapowiadanej we wrześniu stumialiardowej inwestycji w OpenAI, a CEO Jensen Huang publicznie krytykuje model biznesowy firmy Sama Altmana.Sudo_exit
Komentarze (29)
Inaczej - gdybyśmy się przenieśli do czasów pierwszego Forda - to stworzenie linii produkcyjnej było innowacją. Ale strzelam - koszt takiej linii to
@Protectorx: bańka dot comów też była bańką. Widzimy po latach, że faktycznie wczesna ekspansja w internecie dała ogromną pozycję tym, którzy ją przeżyli. Sam fakt, że AI jest bańką nie mówi, że AI to bezużyteczny scam jak NFT
Aha, czyli mamy kierować się całkowicie oderwanym od rzeczywistości NASDAQiem (giełda potrafi być bardzo oderwana od rzeczywistości) i ignorować realne decyzje firm z zakresu AI.
Zanotowano
To wyjaśnij nam na jakiej podstawie, na jakich danych uznasz, że bańka AI pękła? Z chęcią się dowiem.
@monateizmflow: Gemini to ten LLM, który zaleca włożenie psa do zamrażarki, jak ten wdepnie w gumę? xD