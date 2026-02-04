Tych mieszkań po prostu już nie będzie miał kto kupować. Milenialsi kupili albo już nie kupią bo ich nie stać, a Z-tki jeśli nie mają bogatych starych to też nie kupią plus jest ich mniej po prostu niż milenialsow. Rynek pracy jest zabetonowany, firmy zamiast się rozwijać to cisną cięcie kosztów i optymalizację przez co z-tki mają problem ze znalezieniem pracy, a jak już znajdą to jest to robota za 5kola netto Pokaż całość