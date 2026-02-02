UE uprzykrzy zakupy na chińskich platformach - od 1 lipca
To już pewne. Od 1 lipca 2026 roku zapłacimy więcej za zakupy na chińskich platformach sprzedażowych. To zasługa Unii Europejskiej.Glaubos
- 41
Komentarze (41)
Albo i nie, jak wyślą z europejskiego magazynu.
https://allegro.pl/oferta/czarny-smart-band-6-sms-polaczenia-czarne-sluchawki-kocie-uszy-led-17512257991?
Klasyczny "reseler" słuchawki 15 zł a 'zegarek-band" 5 zł a potem 99-129zł na Allegro.
xD
No i super.
Ale czemu JA mam być za to karany a ten czopek z allegro to już nie?
Tak, kolejny podatek na pewno w tym pomoże...
Przecież od dawna już to robią.
@Biuakke: ucza sie od Trumpa, debile xD
Cła UE - złe
Trump wzmacnia gospodarkę USA za pomocą ceł - dobrze
UE wzmacnia gospodarkę UE za pomocą ceł - źle
Na pewno nie zmuszają też ludzi do pracy czasami od 9 do 21, a ich pracownicy nie podzielali losu magika.
Pewnie też nie wykorzystują pracy przymuszonej, odpowiadają za jakość produktów i przeszły te same badania co Europejscy producenci. Raczej nie kopiowaliby też całych ogłoszeń żeby mieć ładniejsze zdjęcia do swoich pod... znaczy całkiem oryginalnych