Indie wygrały z Polską. Firma przenosi pracę i zwalnia grupowo
Firma Aptiv ogłosiła zwolnienia w Polsce. Pracę może stracić około 11 proc. pracowników. Redukcja etatów jest efektem przeniesienia części kompetencji do Indii.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (45)
@sylwke3100: za 800 mln.
Zyski jednym i wiem, że księgowi głównie to liczą, ale pewien obraz działań i wsparcia klienta dla niektórych na szczęście też się liczy. Dzięki temu wszyscy w Hindusów nie pójdą.
Niemal każdy kto musi z nimi pracować
Ogólnie czy ktokolwiek z wykopków słyszał, żeby przeniesienie procesów do Indii opłaciło się firmie? Oczywiście pomijając aspekt finansowy. Chodzi mi o usprawnienie procesów, jakąś tam optymalizację itp? Bo tak jak ja słyszałem to firmy prędzej czy później wracały gdzieś do Europy (Polska ewentualnie jakaś tańsza Bułgaria czy Rumunia)
Jeśli tak, to będziemy widzieć więcej takich wyprowadzek z Krakowa. Łatwo przyszlo, latwo poszło.