Robiłem tam do listopada, w projekcie w którym byłem min przez hindusów był pożar za pożarem, a i planowali zacząć monitorować ilość ich commitow by zweryfikować czy nie lecą w huja z pracą xd Oczywiście komuś w stanach cyferki się zgadzają w excelu, więc skoro hindus tańszy niż Polak to znaczy że lepszy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) No zobaczymy ile kar umownych trzeba będzie zapłacić zanim się zorientują Pokaż całość