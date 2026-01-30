Hity

tygodnia

Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
3817
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3207
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2663
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2439
Prokurator która potrąciła śmiertelnie kobietę nadal na wolności!!!
2409

