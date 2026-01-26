KSeF to inwigilacja? Przedsiębiorcy drżą o swoje tajemnice, a RPO żąda wyjaśnień
Obowiązkowy KSeF pod lupą Rzecznika Praw Obywatelskich. Przedsiębiorcy alarmują, że system to fiskalna kontrola totalna, która gromadzi dane o cenach i kontrahentach bez żadnego powodu.Bobito
To jest jedyny sensowny argument przeciwko jak nie jesteś krętaczem. Padnięcie takiego systemu może rzeczywiście destabilizować działanie firm.
Widziałeś ty w swoim krótkim życiu fakturę, tam jest trochę więcej info niż nip lol
co oznacza, że jeszcze rok system będzie dogrzewany bo rząd zdaje sobie sprawę że bedzie b----l. gdyby jednak obowiązku nie wprowadzić już teraz to ... firmy by robiły integrację na ostatnią chwilę pewnie w grudniu 2026
i to jest jeszcze ciekawe:
a) wrzucanie niefirmowych kosztów w koszta działalności
b) tworzenie fikcyjnych jdg na przykład żeby wyprowadzać pieniądze z spółek/fundacji
c) karuzele wszelkiego rodzaju wystawianie faktur za fikcyjne usługi
d) jdg które powinno być etatem i łamie prawo bodajże