Ponad 820 tys. zł kary dla spółki APCOA znanej z "mandatów" pod Biedronką.
W końcu. Pierwszy i oby nie ostatni raz.Butthole_surfer
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 83
- Odpowiedz
W końcu. Pierwszy i oby nie ostatni raz.Butthole_surfer
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (83)
najlepsze
Przetrenowane na własnej skórze.
Dostałem klasyczną wezwanie do zapłaty kary za brak biletu (150 zł) z parkingu przy markecie.
Przez stronę reklamacyjną APCOA/Trafipark, napisałem im, żeby skierowali pismo we do kierującego a nie właściciela pojazdu.
Odpowiedzieli mailowo, że zgodnie z regulaminem mam "obowiązek" wskazania kto w dniu i czasie kierował
@ronin101: Zależy ile parkujesz na tych lipnych miejscach i ile bilecików zbierasz.
omijać takie centra handlowe
są centra handlowe bez APCOA
w ogóle
od decyzji mają prawo do odwołania i będą na prawników przepalać kasę wymyślając znów nowe chore zasady i dostaną kolejną
Inspekcja handlowa, rzecznik praw konsumenta, UOKiK, Prezes RODO i tak po kilka pism do każdej z instytucji spowodowało brakiem uznania długu i skreślenia z listy dłużników.
Co najlepsze ja w
@ArnoldZboczek: dla niektórych jak widać jest. Firma też, zamiast zrobić system parkingowy ze szlabanami leci po taniości, co nie jest ani wygodne ale funkcjonalne. Jak widać, korzysta z dziury w systemie i tyle
Polecam się nie przejmować.
Wartość prawna jest zerowa i nawet w przypadku sądu na co są szanse bliskie zeru, to jak ktoś nie ma IQ pawiana, to nie ma szans tego przegrać.
Oni po prostu zarabiają na wyłudzaniu opłat karnych żerując na ludziach nieświadomych. Bardzo dużo ludzi traktuje to jako mandat karny i ze strachu płaci lub... sprzedaje swoje