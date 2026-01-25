Hity

tygodnia

S. Majtczak kontratakuje na sali rozpraw. Próbuje "egzaminować" policjantkę
3001
Szokujące słowa na sali sądowej. Majtczak oskarżył państwo polskie. "Sfałszowano
2818
Rodzice Sebastiana M. wybuchli śmiechem. Zareagowali na słowa prokuratora.
2396
Młoda policjantka z Katowic z błyskawicznym awansem
2271
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
1880

