Pokolenie Z nie chce już studiować programowania. Wybierają inne ścieżki kariery
Jeszcze dekadę temu studia informatyczne były niemal gwarancją kariery przyszłości. Google, Apple czy Amazon uchodziły za firmy-marzenia, a futurystyczne biura z darmowym jedzeniem i strefami relaksu stanowiły wizerunek idealnego miejsca pracy. Dziś ten obraz coraz mocniej blaknie.wykopowicz_ka
Zetki patrzą na tych łysych, otyłych trzydziestolatków z 10-letnim doświadczeniem, wysyłających 500 CV bez odpowiedzi - i mówią "nie, dzięki". I mają rację.
Programiści w 2015 słyszeli "programowanie to przyszłość". Uwierzyli. A teraz siedzą na daily standupach, tłumaczą Julce po kulturoznawstwie dlaczego task zajmie 3 dni, i konkurują z Hindusami za $8/h i z AI które pisze kod szybciej od nich.
Niech Zetki idą
typ nie ma zycia poza pisaniem monotematycznych wysrywow na wykopie
Moim zdaniem lekarze zaraz też poleca bardzo szybko. Będzie potrzebny jedynie technik medyczny który będzie w stanie odpowiednio przebadać pacjenta. Poleca najszybciej ci, którzy są od diagnostyki obrazowej a następnie ci co opierają się wyłącznie na badaniach zleconych (jak endokrynolodzy).
Najdłużej zostaną chirurdzy.
A dlaczego lekarze poleca szybko? Bo zastąpienie czlowieka który zarabia 30k miesięcznie w sytuacji niedoborów lekarzy na rynku jest
@GoogleFuchsiaZgubilemHaslo: to równie bez przyszłości jak praca w IT, większość firm zajmujących się sprzętem medycznym już uczy swoje AI, często szpitale dostają za 1/4 sprzęt, ale w zamian muszą wysyłać materiał do badań - jeszcze kilka lat i pojawią się "automaty" diagnostyczne ¯\(ツ)/¯
XDD wykop cenzuruje słowo b--ń?
szczerze mówiąc - wybór jak między dżumą a cholerą
Rynek juniora zanika - ogłoszeń jest bardzo mało, wymagania rosną, bez doświadczenia potwierdzonego realizacjami (github lub działające projekty) nie ma czego szukać. Czasy w których można było od ręki dostać pracę należą do przeszłości. To, czego dzisiaj żądają w ogłoszeniach juniorskich jeszcze 5-6 lat temu bez problemu kwalifikowałoby na regulara, a w niektórych przypadkach nawet na seniora.
Zatrudnienie w programowaniu spada - albo w najlepszym wypadku stoi w miejscu. Nie
@jagoslau: ta odpowiedzialność to rośnie też w wyniku oszczędności. No bo jeszcze do niedawna zespoł miał kilku testerów, jakiś QA, człowieka od operacji osobno a programista po prostu pisał kod który przechodził przez wiele rąk zanim trafił na produkcje.
Ale firmy zauważyły, że jak od czasu do czasu wpadnie
Kokosy. Normalnie kokosy.
Chyba ktoś zapomniał że pensje dla sektora publicznego są generowane przez sektor prywatny.
Jak się koniunktura i dzietność w-----e oraz wejdzie szerzej ai to sektor publiczny będzie cięty jak p------y. Budownictwo już teraz ma zadyszkę. Nauczanie? Kogo chcą nauczać przy tej
oczywiście nie każdy lubi grzebać komuś w gębie ale po spojrzeniu na stan konta niechęć znika.
miejsce na wakacje? Tłok i komercha
inwestycja? Robi sie za drogo bo prawo popytu/podazy
pomysł na biznes? Rentowność spada
zawód? Zbyt duża konkurencja i problem ze znalezieniem pracy, bariery wejścia i niepewność jutra nawet po jej przekroczeniu