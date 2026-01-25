I bardzo dobrze, nie ma się już co pchać w programowanie.



Zetki patrzą na tych łysych, otyłych trzydziestolatków z 10-letnim doświadczeniem, wysyłających 500 CV bez odpowiedzi - i mówią "nie, dzięki". I mają rację.

Programiści w 2015 słyszeli "programowanie to przyszłość". Uwierzyli. A teraz siedzą na daily standupach, tłumaczą Julce po kulturoznawstwie dlaczego task zajmie 3 dni, i konkurują z Hindusami za $8/h i z AI które pisze kod szybciej od nich.



