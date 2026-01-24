Bezos i Huang szykują feudalizm XXI wieku. Zapomnij o posiadaniu komputera
Według Bezosaj na zakup komputera zdolnego lokalnie do obsługiwania bardziej wymagających procesów takich jak praca na dużych plikach z danymi, montaż filmów, graficzna edycja zdjęć czy granie w gry pozwolić będzie mogła sobie tylko garstka.motvik
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 99
- Odpowiedz
Komentarze (99)
najlepsze
Będzie powrót do retro tytułów i gier na cd/dvd
Zanim ludzie sie skrzykna to juz ich zamkna ;)
Dobra, są wyjątkowe pozycje liczone na palcach jednej ręki, które z jakichś względów warto mieć na własność. Czy to filmy czy to gry - 90% osób pogra / obejrzy i zapomni.
poza tym jak coś posiadasz, to jest twoje - i to jest w tym najważniejsze - możesz to np sprzedać, czasem nawet z zyskiem
a Bezoz itd chcą aby tylko on miał korzyść, bo kto kontroluje rynek - kontroluje Ciebie
raczej po prostu wejdzie presja na optymalizacje albo wywalenie gier AAA z rynku
ja tam sobie mogę grać do usranej śmierci w to co już zostało wydane bo jest tego bardzo dużo
@KochamFoki: Chyba w gry z 2000 roku jak np. przestaną sprzedawać konsumenckie karty graficzne
jak nie gpu to ram, wszystko na pniu leci do centr obliczeniowych ktore ani jeszcze nie istnieja ani nie maja zapotrzebowania ale grunt ze za kilka lat bedzie masa osob kuszona wizja abonamentu na moc obliczeniowa zamiast wydawac 15k na nowy komputer bo takie beda ceny
Ilu z Twoich znajomych uzywa Signala? No wlasnie