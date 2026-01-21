Rząd bierze się za patologię mieszkaniową. Deweloperzy w ryk
Udają zatroskanych społeczników, straszą wydumanymi konsekwencjami i wyciągają ręce po kolejne dopłaty.botereq
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Udają zatroskanych społeczników, straszą wydumanymi konsekwencjami i wyciągają ręce po kolejne dopłaty.botereq
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (25)
najlepsze
Kim wy jesteście, żeby decydować za wspólnoty?
Czekam aż to wejdzie (oby!) bo to również zrobi porządek na rynku wtórnym. Podejrzewam, że wiele osób chcąc kupić mieszkanie w celach mieszkaniowych jedną z pierwszych rzeczy, które zrobią to sprawdzenie, czy wspólnota dopuszcza taki najem. Czekam również na efekt co zrobi
- TAK - ludzie którzy szukają mieszkań do mieszkania, a nie najmów sprawdzą to i powiedzą z dużą pewnością "nie kupuję" bo nie chcą ryzykować mieszkania obok "apartamentu" na doby
- NIE - uuuuuppssss, no inwestorzy na "airbnb" nie mogą.
Twoje wątpliwości zostały 100x rozwiana zanim sie w ogole urodziles. Tyle tylko ze w innych miejscach, innych krajach. W usa, kraju wolności, to bardzo powszechna praktyka ze wspólnota decyduje kto kupi czy wynajmie. Dosłownie. I to jest właśnie ta wolnosc. Ludzie maja wolnosc od braku regulacji i moga je sobie dobrowolnie narzucić. Czyli krotko: w tym budunku/osiedlu sa takie i takie zasady, jesli ci sie nie podobaja - nie
Deweloeper jak KAZDY - ciągnie w swoje strone. Rola panstwa jest pilnowanie zeby na rynku nie powstala patola. No I państwo zawiodlo. Tyle w temacie. Zawiodło panstwo pis, zawiodlo panstwo ko.
@obserwator_nsa: a tam czym się zajmuje? Bo chyba nie zarabia w Polsce, a wydaje, bez sensu, w tak drogim kraju.