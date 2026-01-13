System ETS pęka w szwach. Już 16 polskich ciepłowni nie stać na opłaty za CO2
Jak podała gazeta, w Polsce już 16 firm nie rozliczyło się z emisji CO2 w ramach unijnego systemu ETS. Problem mają głównie małe, lokalne ciepłownie. Eksperci ostrzegają, że zjawisko może narastać wraz ze wzrostem kosztów emisji. Te według analityków CAKE/KOBIZE mogą się nawet podwoić do 2030 r.awres
Komentarze (57)
najlepsze
- pretekst religijny - „Dziesięcina na świątynię, bo tak chce porządek boski.”
- pretekst charytatywny - „Zabieramy jednym, bo inni są w potrzebie.”
- pretekst solidarnościowy - „Płacisz więcej, bo radzisz sobie lepiej niż reszta.”
- pretekst bezpieczeństwa - „Nowy podatek, bo zagrożenie jest potencjalnie wszędzie.”
-
LEWACKIE SAMOZNISZCZENIE...acz obstawiam, że przy finansowym lobbingu Rosji, Chin i USA... ekoterroryzm zabił zdrowy rozsądek...
@miszczumsc: potrzebne źródło
Albo Polska i Polacy, albo śmierć.
nie mamy innego sposobu na ogrzewanie milionów ludzi, ale elity przyjęły szczytny cel ZERO emisji.
przemysł się wyniósł. teraz czas na mieszkańców.
Ciekawe, który z towarzyszy PiS nagle się w tym czasie wzbogacił?
Limity na produkcję cukru → upadek cukrowni → wykup przez kapitał niemiecki → zniesienie limitów (2017)
Limity emisji CO₂ → upadek elektrociepłowni → wykup przez zagraniczny kapitał → ???
@ukradlem_ksiezyc: Jak coś takiego jak elektrociepłownia albo elektrownia może zbankrutować? Po prostu odbiorca zapłaci więcej za prąd/ciepło.
Jak odbiorca nie zapłaci to EC też nie zapłaci.
Jako naród z--------y po całości, daliśmy d--y i trzeba ponosić tego konsekwencje. Lata temu powiedzenie "mądry Polak po szkodzie" zamieniło się w "Polak przed i po szkodzie