Straszna tragedia, partactwo, policji i pogotowia. Przez godzinę w centrum miasta nie potrafią zorganizować pomocy, traktują jak zwierzaka, naśmiewają się z niego a on się udusił, zmarł przez ich nieudolność.

Są odpowiedzialni za tą śmierć. Wstyd mi za ten kraj. Kraj służb które są silne dla słabych a słabe dla silnych.