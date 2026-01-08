19-letni Olek błagał o pomoc w karetce. Nie przeżył. Szpital reaguje po nagrania
Prosił o tlen. Mówił, że się dusi. Wykrwawiał się. Policjanci, a potem medycy mówili, że 19-latek "pajacuje". Lekarz i ratownicy lekceważyli prośby, a nawet objawy.kicioch69
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
#pdk
Coraz bardziej rozumiem ludzi którzy rzucają się na ratowników i pomilicjantów.
Są odpowiedzialni za tą śmierć. Wstyd mi za ten kraj. Kraj służb które są silne dla słabych a słabe dla silnych.
Ale jak mają dać mandat komuś kto jeździ samochodem po chodniku to się nie da, to za dużo, wystarczy pouczenie itp. ¯\(ツ)/¯