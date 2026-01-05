Gdy AI wjedzie "za mocno" - a księgarnia generuje opisy książek bez zastanowieni
Książka ma tytuł "Uratuj kotka", ale jest o... pisaniu scenariuszy. A opis na stronie księgarni mówi, że tematy to: Opieka nad kotami Zdrowie i dieta kotów Zrozumienie zachowań kotów Budowanie relacji z pupilem Rozwiązywanie problemów behawioralnychbesek
- #
- #
- #
- #
- #
- 8
- Odpowiedz
Komentarze (8)
najlepsze
Książka w przystępny sposób łączy dobrą zabawę z przesłaniem o empatii i wzajemnym szacunku.
ale Ojciec chrzestny gorszy psychologicznie
wyczarowuje pyszny kociołek z dostępnych składników.
ratuje imprezę przed totalną katastrofą (zmywając sie ze streama i zajmując sie "ważnymi sprawami").
zamienia donejty o sobie w epicki ragemode,
i udowadnia, że nawet najprostsze rzeczy mogą być magiczne, jeśli spojrzeć na nie z odpowiednią ilością promili.