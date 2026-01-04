Mam konto na SO od 13 lat i faktycznie spadek ruchu jest zaważalny, tyle że ten wykres sugeruje że obecnie jest tam już zero ruchu i można gasić światło, a to wciąż nie jest prawdą bo dopiero styczeń mamy :) Choć 2025 - 3k pytań vs 100k w szczycie… Lepiej już nie będzie. Dobry to był serwis. Nie zapomnię o nigdy