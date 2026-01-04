Całkowita miesięczna liczba zadawanych pytań w serwisie Stack Overflow
Wykres chyba najlepiej oddaje jakie spustoszenie w serwisach typu Stack Overflow czy forach dla programistów zrobiła popularyzacja i rozwój LLMów.marusz
@eppo: to tylko częściowa prawda, zakładająca idealną, zawsze aktualną i trafną dokumentację
tymczasem życie pokazuje że często coś nie działa tak jak "powinno" bo dokumentacja jest nieaktualna, błędna - albo sama funkcjonalność wymaga poprawki - fajnie wtedy jak ktoś kto już wcześniej się na danej rzeczy potknął, zdradzi z czym problem i od której strony go ugryźć - m.
to nie jest częściowa prawda, to jest zerowa prawda
w dokumentacji masz opis jak działa język programowania, a nie jak z niego ulepić to co potrzebujesz, to tak jakby powiedzieć - hiperbolizując - że po przeczytaniu książki od fizyki nauczysz się budować elektrownie atomową
nawet jakbyś przeczytał wszystkie książki od programowania jakie kiedykolwiek powstały wciąż natykałbyś się na problemy jakbyś pracował przy odpowiednio
A wiem jaka różnicę w życiu może zrobić prosty, tani ale dobrze dobrany lek.
@piotrz1: O to to, programiści (którym sam jestem) to najbardziej frajerski fach.
IMHO LLMy rozwiązują trywialne problemy ale te bardziej złożone nadal są poza ich zasięgiem.
https://openletter.mousetail.nl/
Ot, taka Elektroda czy Wikipedia się zrobiła. Trochę smutne, trochę naturalne. Dyskusje nad tym stanem rzeczy na Hacker News,
Zero odpowiedzi a jak jakieś były to z d--y.
@deletenomads: najbardziej bym się cieszył jakby wykopowych ekspertów zastąpiło AI xD
https://stackoverflow.com/questions/41719683/longest-increasing-subsequence-algorithm-works-wrong-no-idea-why