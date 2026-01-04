Wyjęci spod prawa (Grzybowska - Odc. 4)
Bezpośrednie sąsiedztwo dwóch Wydziałów Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i dziesiątki przejeżdżających tędy codziennie radiowozów nie są żadnym gwarantem porządku w tej okolicy. Mimo obiecanej przebudowy i wdrożonej zmiany organizacji ruchu kierowcy robią co chcą na oczach policji. Przedstmikrodomel
Komentarze (54)
@lukash_jb: jazda wzdłuż po chodniku to 1500 złotych mandatu
@cufse: coraz mniej ludzi ma go gdzieś, a coraz więcej go wspiera.
I dobrze, bo poświęca swój prywatny czas i nerwy, żeby ucywilizować sytuację w polskiej przestrzeni publicznej, z czego skorzystają wszyscy poza cwaniakami.
@cufse: Znowu ten bełkot? To twój samochód i tylko i wyłącznie ty odpowiadasz za to gdzie zaparkujesz... jak nie ma miejsc to następnym razem przyjedź taksówką lub autobusem, możesz też zostać w domu.