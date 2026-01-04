Wydawało mi sie ze w Polsce jedynym językiem urzędowym jest polski? Wy tez jak mieszkacie w Anglii to podchodzicie do Brytyjczyka i do niego po polsku mówicie? Ewentualnie do Niemca w jego kraju po niemiecku? Tak mi sie przypomniało jak we Wrocławiu na rynku juz od dwóch lat nie słyszałem polskiego na ulicy.