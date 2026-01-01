Nie żyje potrącona kobieta. Kumulacja - 25-letnie BMW, Sebix, 2 promile.
Tragiczny wypadek w Ostrowie Wielkopolskim. Piesza zginęła po potrąceniu, nachlany sprawca uciekł z miejsca zdarzenia - został zatrzymany kilka km dalej. Gloryfikujmy etanol dalej, takich akcji nam trzeba.astrodamus
Gdzie ty masz gloryfikację etanolu?
@astrodamus: Jaką ambę?
Do tego zadzwon na policje ze n------y sebek wsiada do auta po imprezie to jestes lamus, konfident itp bo mamy czasy gloryfikacji patusow z fame mma a
Nie szyj sobie tezy na czyjejś tragedii paziu
szkoda babki, R. I. P.
@sargento: Najlepsze jest to, że później jeszcze ktoś przyjdzie i napisze, że w sumie po 2-3 piwkach albo tam kilku kieliszeczkach to można a przepisy są złe i policja dokucza dobrym chłopakom ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jeżeli jesteś pod wpływem różnorakich substancji psychoaktywnych - nie wsiadasz do samochodu.
@Lucyferianizm: ogólnie się zgadzam, ale trochę płytki ten dołek
CZO?