To jest napad!
Troglodyci kradną kamerę i próbują wyrwać telefon, ponieważ nie spodobało mi się ich nielegalne parkowanie, wskutek którego utrudniany jest ruch pieszych i rowerzystów oraz niszczony jest chodnik. Mimo strefy dostaw, i mimo że taki jeździk może wjechać na zwykły parking podziemny.skeeto666
- 248
@BoskiPrototyp: Pardonsik, ale "złodziei".
Z twoim starym?
Pouczenie za napaść? To są te wasze konsekwencje?
1. Kamera powinna być trwale zamocowana.
2. W pojedynkę może być niebezpiecznie.
3. Warto mieć jakąś ukrytą kamerę (okulary, guzik) na takie przypadki. To rzadkość ale w skrajnym przypadku może być dowodem poważnego przestępstwa. A tak, będzie słowo przeciw słowu i "znikoma szkodliwość" albo "niewykrycie sprawcy".
z kontaktem:
Vastint Poland Sp. z o. o.
Żwirki i Wigury 16b
Serio takie wielkie emocje to w was budzi? Wyjaśnijcie mi czemu wy k---a nie umiecie zatrzymać tego samochodu na ulicy tylko się w----------e na chodnik? Dlaczego to robicie? Mózgu nie macie? Bo ktoś was będzie musiał ominąć? No to ominie, jak was piesi nie obchodzą to co was inni
@frems:
wtedy bedzie pierwszy krzyczec, a pozniej wrecz na wykop przybiegnie, pozalic sie, jaki to on biedny
zniknie cale zrozumienie dla tej przykrej sytuacji, gdzie dostawca ma po prostu przestrzegac przepisow, a tego nie robi..
@piotr-lebek: witamy skazanego, to jak, podzielisz się za co siedziales?
@mvmxks: Ten aktak to rozbój. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kradzie%C5%BC_rozb%C3%B3jnicza a krą jest więzienie.