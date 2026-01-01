Dla mnie szokiem jest jak wielu debili tutaj będzie bronić do upadłego takich chamow co nie umieją normalnie zaparkować i jeszcze są agresywni.

Serio takie wielkie emocje to w was budzi? Wyjaśnijcie mi czemu wy k---a nie umiecie zatrzymać tego samochodu na ulicy tylko się w----------e na chodnik? Dlaczego to robicie? Mózgu nie macie? Bo ktoś was będzie musiał ominąć? No to ominie, jak was piesi nie obchodzą to co was inni Pokaż całość