Praca na etacie i rodzicielstwo się wykluczają. Godziny otwarcia przedszkoli
Rodzice pracujący do późna zderzają się z godzinami pracy przedszkoli i szkół. Brak synchronizacji systemu z realiami rynku pracyBrzydka_i_niechciana
152
Komentarze (152)
Mnie rodzicielstwo nauczyło, że 2 osoby na etacie + dziecko to jest zasadniczo poroniony pomysł, to jest skazane na
Kto ma dzieci, ten wie, ile dni w roku dzieci nie idą do szkoły, a rodzice muszą iść do pracy i jak bardzo trzeba się nakombinować, żeby pokryć te wolne dni opieką, bo dziecka w klasie I-II nie można zostawić jeszcze samego w domu bez opieki.
Ludzie pracują w różnych godzinach, niektórzy na trzy zmiany... Co oni mają powiedzieć? Ja bym tak do szkół się nie przyczepiał, ona ma uczyć, a nie być przechowalnią. Czy uczy? To już inna sprawa, że niewiele przydatnych rzeczy uczy.
Przedszkola jako "przechowalnia", podobnie jak żłobki, faktycznie powinny być dłużej otwarte.
Natomiast ja do
@mdef: no nie wiem, klasy 1 - 3 to szkoła niechętnie wypuszcza samodzielnie do domu a przynajmniej w wielkim mieście.
„Każdy by chciał pracować 500 metrów od domu. Chodzić do pracy pieszo, wpadać do domu na drugie śniadanie, po pracy uprawiać z dziećmi ogródek i razem gotować kolację. Ale z punktu widzenia PKB lepiej jest, jeżeli pracuje pan 50 kilometrów od domu. Wtedy masę
Jego córka miała zmianę popołudniowa 14:00 - 18:00
Chłop jest tylko od logistyki, ale trzeba symulować na zdalnej