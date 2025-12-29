Pierwsza na świecie stalownia o zerowej emisji już działa. Chińczycy pracują bez
Pod koniec ubiegłego roku, w mieście Zhanjiang, uruchomiono linię produkcyjną zdolną do wytwarzania miliona ton stali rocznie. Co ją wyróżnia? Zakład należący do giganta Baowu Steel ma produkować metal, niemal nie obciążając atmosfery dwutlenkiem węgla.To_ja_moze_pozamiatam
Komentarze (64)
zakładająć że to nie fejk jak prawie wszystko na wykopie
@Almagest: raczej właśnie zakładając że stalownia na prawdę jest zeroemidyjna, a nie tylko tak mówią właśnie po to żeby ominąć sankcje.
Niemcy wymyślili też sobie takie zielone perpetuum mobile do ratowania swojej gospodarki. Nasze krajowe Polimery Police to największy zakład chemiczny w regionie, a w produkcji nawozów jesteśmy na #2 miejscu w UE, ale Grupa Azoty ma
@Erk700:
Plus piece na prąd.
Które na pewno wygaszają na noc albo jak nie wieje, i w ogóle w zimie. XD
Huta Katowice produkowała 10-13 tysięcy ton dziennie.
@Onni: Bo to nie ma działać tylko wchłaniać dotacje.
W Szwecji (upadłej) działają trzy takie stalownie: w Hofors, Boden i w Luleå.
góównostrona, z fejkami przedrukowanymi hooj wie skąd, na zasadzie wytnij-przetłumac-wklej
Wymagane inspekcje co do procesu aby upewnić się, że na zakład na pewno jest bezemisyjny. Oczywiście wszystko powinno być bardzo szczegółowe z potencjalnym ujawnieniem technologi potrzebnych do tego aby produkcja była bezemisyjna.
Jeśli Chińczyki się nie zgodzą to niestety przepraszamy, ale cła będą takie same jak na normalną wysokoemisyjną stal :)
@kuna999: już się tak robi w UE, ale chodzi o dotowanie z publicznych pieniędzy. W kilku przetargach, gdzie chiński dostawca był najtańszy, wytoczono takie działo: jako dodatkowy wymóg zażądano szczegółowych danych jak chodzi o finansowanie dostawcy i później Chińczyki się wycofywali z przetargu.
Podejrzewam że po wprowadzeniu
@amath: od nowego roku wchodzi CBAM, więc przy imporcie stali z poza UE, oprócz cła będzie trzeba oddać wykupione wcześniej certyfikaty za emisje
@amath: no właśnie po to wprowadzono CBAM, żeby skompensować koszty dekorbanizacji