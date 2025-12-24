Uwzględniałem to w swojej pracy naukowej. Winę za to ponoszą programy dopłat do zakupów mieszkanie. Rodzina na swoim, pierwsze mieszkanie oraz bk2%.

Subsydiowanie kredytów było ograniczane kwotowo co powodowało, że największym popytem były mniejsze mieszkania, które łapały się do limitów dopłat. W rezultacie deweloperzy budowali klitki.



Tak w uproszczeniu na szybko.

( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )