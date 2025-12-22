Koniec przyjaźni. Allegro i InPost idą na noże
Allegro promuje własne paczkomaty kosztem InPostu, choć to InPost zbudował logistyczny kręgosłup polskiego e-commerce. Teraz Allegro dostaje 98 mln kary, ale będzie się bronić, a Brzoska pewnie nie odpuściWinoDominoISpiew
Jedni i drudzy to korpo, które jest gotowe w-----c i siebie nawzajem i swoich pracowników w celu maksymalizacji zysków.
Faworyzowanie Brzoski tylko dlatego, ze ma lepszy PR jest bez sensu. Ja uzywam po prostu tego co lepiej dziala/ jest wygodniejsze. Poki co jest to inPost, ale jak mi allegro czy kto inny jebnie blizej swoj box dzialajacy równie dobrze to zmienie z dnia na dzień.
@xpear: Tylko dzięki Allegro InPost nie jest monopolistą na rynku przesyłek.
Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to że Poczta Polska właściwie nie istnieje w całej tej zabawie. Listonosze już tylko jeżdżą z tymi swoimi śmiesznymi wózeczkami i rentę emerytom rozwożą....
Nigdy nic nie niszczą, mam wrażenie że tam ciągle jednak dbają o te przesyłki bardziej niż dzicz w ciągłej rotacji
A spuszczanie się nad Brzoską gdzie pracownicy iebią jak na plantacji bawełny, to śmiech przez łzy.
@driveback: Prawda, mogą sobie przecież być bezrobotni i żebrać pod kościołem. Ich wybór! XDDD
To który jest synem którego? znaczy który jest ukarany?
Popraw opis lub miniaturę, bo są sprzeczne.