Och nie! Przecież całkowity monopol InPostu na rynku przesyłek do paczkomatów to pewnie była bardzo zdrowa sytuacja... ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to że Poczta Polska właściwie nie istnieje w całej tej zabawie. Listonosze już tylko jeżdżą z tymi swoimi śmiesznymi wózeczkami i rentę emerytom rozwożą....