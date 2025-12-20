Męskie Wsparcie - pomoc dla bezdomnych mężczyzn
Wykluczenie w Polsce ma twarz mężczyzny. Ponad 80% bezdomnych to właśnie oni - mężczyźni. Często z historiami przemocy, nałogu, rozpadu związków, rozpadu rodzin. Polska często o nich zapomniała, a przecież zima nie przestała być zimna, a Święta są dla wszystkichbotereq
Komentarze (52)
Po prostu aktorstwo zeby uzyskac srodki i przyzwolenie na dalsze zycie w taki sposob
W schronisku jest ciepło, ale jak ktoś woli chlać zamiast siedzieć w ciepełku to jego sprawa.
@Grzesiok: @lubiecie Spokojnie. Za chwilę i tak pewnie przyjdzie ''bohatersko'' kilka osób i zaczną pisać, że według statystyk więcej bezdomnych osób to mężczyźni.
@stealtheseal: Ilu było nawet takich bezdomnych co dostali, pomoc mieszkanie itp, ale opluli rękę im pomagającą i mieszkanie na przykład całkowicie zdewastowali
niestety trudno o nich skutecznie zapomnieć jak walą szczynami i brudem w zbiorkomie, ale próbować można
Już nie udawajmy, że wylądowali na ulicy przez co innego niż walenie wódy.
Chodzi mi po prostu o to, że już nie popadajmy w taką skrajność, że każdy mężczyzna to męczennik uciemiężony i menela nazwijmy menelem, a nie róbmy płaku płaku bo jest mężczyznom.
@nocne_zwidy: Spokojnie, tak masz rację. Ja również tak uważam. Natomiast niestety, ale w te skrajność o której piszesz na wykopie bardzo często się popada.