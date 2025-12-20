Poznałem w życiu sporo bezdomnych, bo często jeździłem komunikacją miejską, a wokół przystanków oni się zbierają. I nie, nie uważam ich za ofiary, a raczej za współwinnych własnych życiowych tragedii. Dość powiedzieć, że bezdomność to WYBÓR. W stosownych ośrodkach można znaleźć dach nad głową, a system aktywizacji zawodowej w przypadku takich osób działa bardzo sprawnie. Kluczem jest jednak jedno - nie należy chlać...