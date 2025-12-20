Jedzenie staje się bardziej kaloryczne, mniej odżywcze i bardziej toksyczne
To tyle w temacie "roślinki rosną sobie lepiej". Wraz z rosnącym CO2 mimo rosnących plonów ich jakość spada: mniej cynku, żelaza i białka, więcej ołowiu.stealtheseal
@remul: no to jest oczywiste, że jak roślina rośnie większa, to ta sama ilość mikroelementów w glebie rozłoży się na więcej kilogramów, więc w przeliczeniu na kg będzie ich mniej.
@Nie-mam: no cóż tylko CO2 można przykleić pospólstwu, reszta to już optymalizacja produkcyjna korporacji i zgoda polityków na taką gospodarkę więc się nie interesuj tylko płać za przekroczone limity CO2
pomidory ogorki to 10zl+
a gotowe gowno dania 10-15zl za 1kg
kajzerka 39gr ale zytnia 1,39zl
Z tym pieczywem zdrowszym to też bym uważał, bo jak obczaisz sklad takich wypieków, to czesto się okazuje, ze sa nafaszerowane cukrami, melasami, slodami, zeby osiągnąć kolor ciemnego pieczywa i de facto klienta oszukać
@KijanoRys:
Nie czerwoni, tylko pomarańczowy. Orange Man ostatnio ostro szantazuje Anglię żeby kupowała od USA ich toksyczną żywność.
Jeszcze 20 lat o nikt nie będzie znał prawdziwego smaku żywności.
@ChamskoCytuje: Wyhoduj sobie swoje pomidory ze starych odmian i je potransportuj, to zobaczysz jak transport wpływa. W sklepach sprzedawane są takie odmiany, które szybko rosną, sztucznie pobudzane do przyspieszonego wzrostu i ładnie wyglądają na półce, za to smakują jak tektura. Nie ma to prawie nic wspólnego z transportem. Hodowane są odmiany warzyw które mają tylko i wyłącznie maksymalizować zyski, a nie dostarczać składników odżywczych. Za
Problemem jest chłodzenie i są na to badania.
In the last sixty years, there has been an alarming decline in food quality and a decrease in a wide variety of nutritionally essential minerals and nutraceutical compounds in imperative fruits, vegetables, and food crops. The potential causes behind the decline in the nutritional quality of foods have been identified worldwide as chaotic mineral nutrient application, the preference for less nutritious cultivars/crops, the use of high-yielding varieties, and agronomic issues associated
Naukowcy posadzili sobie rośliny w takiej samej glebie, tak samo nawozili i dostarczali różną ilość CO2 no i wyszło że więcej CO2 = mniej składników odżywczych.
Jest to minimalny efekt w porównaniu do (nie)jakości rolnictwa, gleb, upraw i jego ekstensywności.
Klimatystom już się kompletnie odkleja.
Jak nawet w artykule podano:
Litości, efekt jest tak minimalny ogółem i w porównaniu do innych