Ekoszury widac bawia sie najlepsze. To wszystko przez CO2 xD ....a nie przez korporacje ktore tak dobieraja metody upraw zeby zwiekszyc zyski kosztem jakosci. Kazdy kto ma przydomowe pomidory moze sobie porownac smak takie domowego ze sklepowym. Warzywa maja rasnac a nie byc odzywcze, kasa ma sie zgadzac.