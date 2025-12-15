Polacy wydrukowali bioniczną trzustkę w 3D zdolną do produkcji insuliny
Bioniczna trzustka cATMP to pierwszy na świecie w pełni funkcjonalny narząd biodrukowany w technologii 3D. Zielonogórska Polbionica, firma twórca tej technologii, została uhonorowana niedawno nagrodą główną w Konkursie Polski Produkt Przyszłości.portal_przemyslowy
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 63
- Odpowiedz
Komentarze (63)
najlepsze
To że sobie opracowali to co mnie to g---o obchodzi, skoro i tak sprzedadzą projekt za granicę i g---o z tego będziemy jako naród mieli.
Nie? To i na trzustkę sobie poczekamy.
Silnik na wodę, lekarstwo na raka, no i te przydomowe reaktory atomowe.... :D
Naukowcy robią badania łoesu. WOKE xD
Teraz czeka ich ta trudniejsza - czyli ustandaryzowanie procesu, skalowanie produkcji i sprawienie, żeby była opłacalna.