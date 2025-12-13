44 lata temu wprowadzono stan wojenny. Mroczna karta w historii Polski
13 grudnia 1981 roku, dokładnie 44 lata temu, w Polsce wprowadzono stan wojenny akt desperacji komunistycznych władz PRL, który na zawsze zapisał się w pamięci narodu jako symbol represji i walki o wolność. Decyzja ta, podjęta przez (WRON) i Wojciecha Jaruzelskiego.digital-nexus
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Komentarze (48)
najlepsze
Gierek też był internowany w stanie wojennym ( ͡° ͜ʖ ͡°)
coś takiego jak niezależna organizacja między łabą a kamczatką było nie do zaakceptowania
Wcześniej wyprali im mózgi, mówiąc że to jest wojna z Solidarnością, a Solidarność jest uzbrojona