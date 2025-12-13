Znajomy moich rodziców był żołnierzem zawodowym. Nie żadnym siepaczem tylko w wojskach lotniczych od uzbrojenia samolotów. Jak ogłosili stan wojenny to został wybrany na dowódcę patrolu gdzieś pod południową granicą (okolice Nowego Sącza). Gość w szoku bo był już kilka lat w wojsku, ale na wyjazdach poza jednostką to raczej sadzili lasy albo pomagali przy budowie dróg.

Wcześniej wyprali im mózgi, mówiąc że to jest wojna z Solidarnością, a Solidarność jest uzbrojona Pokaż całość