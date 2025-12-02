Przerabiali bmw Sebastiana Majtczaka. W sądzie gubili się w zeznaniach.
Właściciele firmy, która modyfikowała auto Sebastiana Majtczaka, złożyli zeznania przed Sądem w Piotrkowie Trybunalskim Przyznali, że nie wiedzieli, czy bmw Majtczaka, którym doprowadził do tragicznego wypadku na autostradzie A1, po przeróbkach straciło homologację. silnik był o 100 KM mocniejszy.Kantor_wymiany_mysli_i_wrazen
- #
- #
- #
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Komentarze (64)
najlepsze
dla bogoli są stage1, stage 2, stage 3, amg m power, 800KM w aucie cywilnym, łamanie praw fizyki, adwokaci i wykpiwanie się od wyroków
@TrionicSe7en: @Krynioslaw @awcalezenie W Polsce to jest niewykonalne, bo wszystkie faktury byłyby z datą poprzedzającą kontrolę o dzień. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Takim „argumentem” mozna zlikwidowac polowe zasad. Ale daj wiecej iksdekow, to moze bedzie prawda po twojej stronie xd
To nie żakuś... to pani z monopolowego która mu wódę sprzedała.
Z pewnym zastrzezeniem. Samochod po pewnych modach NIE NADAJE sie do jazdy po drogach publicznych. I mowi sie o tym klientowi PRZED przeróbka.
Klient przy odbiorze podpisuje papier i warsztat jest kryty.
Dziwie sie wlascicielowi warsztatu w ktorym modowali to bmw, ze nie stosuje takiej praktyki.
@jerry-snow: @jerry-snow
Czyli sprzedawca nozy ma teraz prowadzic rejestr kupujących wraz z oswiadczeniem o niewykorzystaniu noza do celow zabronionych...
I zapewniam, ze kazdy klient wie PRZED instalacja fantow co i jak