Kakao, cukier najtańsze od lat a producenci łupią klientów
Za kakao płaci się 60 proc. mniej niż w grudniu 2024 roku, a cukier jest najtańszy od pięciu lat. Natomiast ceny w sklepach idą w przeciwnym kierunku. Producenci utrzymują wysokie ceny używek i słodyczy z myślą o nadchodzących świętach.enterprize
Komentarze (173)
najlepsze
@Arnven: zawsze mozesz isc od kasy samoobsługowej ze słuchawkami #pdk
@daretti877: Zdecydowanie lepsza. Ale nie mają ładnych reklam w telewizji.
@1michalk: Spadną im zyski, to podniosą ceny xD
Polska 11.60PLN
Szwajcaria 1.80CHF = 8.17PLN Do tego lepszy skład i smaczniejsza
KURTYNA ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ja mam prostą receptę, nie kupuję, bojkotuje.
Samo się naprawi, a jak nie to niech