Za każdym razem jest to spekulacja i nadmuchana sztucznie bańka, tłumaczy to każdemu kto rzuca się przy każdej okazji na wielkie zakupy bo wmówiono mu gadającym pudełku na ścianie, że " będzie tylko drożało " tak jest za każdym pieprzonym razem, czy to cukier czy to masło czy to jajka teraz mamy p-------a z kakao i czekoladami.

Ja mam prostą receptę, nie kupuję, bojkotuje.

Samo się naprawi, a jak nie to niech Pokaż całość