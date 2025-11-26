Trudno do stomatologa?



USG jamy brzusznej (komercyjnie, bo terminy od czapy) wykazało powiększenie głowy trzustki. Potrzebny rezonans jamy brzusznej, i to na cito. Rodzinny nie może wystawić skierowania na NFZ, może to zrobić tylko specjalista, w tym przypadku gastrolog. Rodzinny pisze skierowanie do gastrologa, również na cito. Telefon do najbliższej przychodni, pani zaproponowała termin na uwaga: 2028 rok. Oczywiście to ten szybszy termin, bo cito. Pani nie widziała w tym nic zaskakującego.