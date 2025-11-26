Problemy z dostępem do stomatologii na NFZ. Dane nie kłamią
W listopadzie 2025 r. 5242 świadczeniodawców leczy stomatologicznie pacjentów na NFZ. W 2020 r. było ich o 1 tys. więcej. Są województwa, w których w ciągu pięciu lat zniknął co czwarty gabinet dentystyczny opatrzony logo NFZ!Bobito
64
Komentarze (64)
( ಠ_ಠ)
@jegertilbake: No ale często taki sam robi prywatnie i na NFZ.
Tylko 1 i 2 meczą (czyli statystycznie najrzadziej psujące się zęby) i to najtańszymi materiałami.
Do tego raz w roki higiena i pantomogram. Tyle tej stomatologii na nfz, żart jakiś.
@Kogutt: Higienizacji nie ma na NFZ. Jest tylko raz do roku usunięcie kamienia.
Zresztą podobnie miałem gdy szedłem do dermatologa prywatnie w gabinecie
dostałem do tego czarne plomby
USG jamy brzusznej (komercyjnie, bo terminy od czapy) wykazało powiększenie głowy trzustki. Potrzebny rezonans jamy brzusznej, i to na cito. Rodzinny nie może wystawić skierowania na NFZ, może to zrobić tylko specjalista, w tym przypadku gastrolog. Rodzinny pisze skierowanie do gastrologa, również na cito. Telefon do najbliższej przychodni, pani zaproponowała termin na uwaga: 2028 rok. Oczywiście to ten szybszy termin, bo cito. Pani nie widziała w tym nic zaskakującego.
Termin na wizytę za 3 lata. Można sześć razy umrzeć do tego czasu.