Zapadł wyrok Sądu Najwyższego w sprawie oszustwa szachowego
Po ponad pięciu latach batalii prawnej SN odrzucił kasację wyroku. Waszczuk została uznana za winną oszukiwania na zawodach szachowych. Prawie co ruch wychodziła do toalety aż jedna z zawodniczek przyłapała ją na sprawdzaniu ruchów na komórce.KubaGrom
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
i 5 lat walic scieme ze nie oszukiwala.. rozumiem ze rodzice zostali kosztami obciazeni?
Co za przypadek. Tak jakby ktoś miał biznes w udupieniu jej.
@el_loco_crooliko: tylko dlatego, że młoda. Jest przeciętna z urody, więc bym nie przesadzał.
@osetnik: hejtujesz tylko dlatego, że to pozbawiona moralności oszustka. Nie pisałbyś tak, gdyby miała krztę godności.
Mam nadzieję, że nigdy nie zostanie dopuszczona do żadnych zawodów, ament