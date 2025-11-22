Taniej już było. Od nowego roku dodatkowe opłaty za prąd wystrzelą w górę
W 2026 roku rachunki za prąd wzrosną głównie przez podwyższenie opłat systemowych, takich jak opłata mocowa, kogeneracyjna oraz OZE. Największe podwyżki procentowe dotyczą opłaty mocowej i OZE odpowiednio o 50% i ponad 100%. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to wzrost kosztów o okołosub_zero_1
Najważniejsze wzrosty dotyczą trzech opłat:
Opłata kogeneracyjna: wzrośnie z 3,00 zł do 4,36 zł za MWh netto, czyli o ok. 45%. Roczne obciążenie dla przeciętnego gospodarstwa (3 MWh/rok) wzrośnie o 4,08 zł (z 9 zł do 13,08 zł
Policzyłem wszystkie opłaty, ale zapomniałem doliczyć opłaty za energię elektryczną czynną, w rozliczeniu od Enei to jest w dwóch osobnych ramkach, wszystkie opłaty w jednej ramce i w osobnej ramce energia czynna. Ostatecznie wzrost mi wyszedł o 3,21%.
A do tych cen, które podałem wcześniej, jest liczony podatek VAT 23%. Czyli 0,00516 z VAT-em wyjdzie
