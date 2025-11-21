Ta, ludzie się boją podpaść szefowi...

Ja, jak mam problem, leczę się sam, póki mogę, nie ze strachu przed szefem, czy nawet utrata jakichś premii, bo mi za chorobę to nie grozi, tylko z niechęci przed polską służbę zdrowia. Jak muszę iść do lekarza na NFZ, to mam poczucie, że to za karę, coś jak wizyta na Poczcie Polskiej i od razu jestem chory jeszcze bardziej.