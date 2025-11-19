Komputer za 10 tysięcy i specjalne uprawnienia, żeby wymienić klocki hamulcowe
Samodzielna wymiana tylnych klocków hamulcowych w Hyundai Ioniq 5 N jest praktycznie niemożliwa bez drogiego specjalistycznego sprzętu diagnostycznego za 10 tys zł, abonamentu i certyfikatu,który pozwala na uruchamianie odpowiednich funkcji. To wszystko, żeby wyłączyć elektroniczny hamulec postojowyjestemjakijestem1212
polskie oddziały to już w ogóle masakra, kary nawet od uokik mają
ale co na to dzienikarze? nic siedzą cicho a klienci szturmują salony
W latach 90. jeszcze wystarczyło trochę łba, jakiś klucz, śrubokręt, lutownica i 95% rzeczy mogłeś naprawić - nie mając internetu i tych wszystkich poradników.
Teraz nie dość że naprawa sama z siebie jest cięższa bo wszystko jest mniejsze, bardziej złożone, to jeszcze k---y utrudniają. I o ile jeszcze parę lat temu to utrudnianie
Niestety jest to producentom
Zamiast sobie kupic 5 letni gdzie juz wiadomo wszystkie machlojki i hochsztaplerskie triki producenta!
Wtedy mozna sobie wybrac takiego producenta ktory szanuje klienta.
No to zrobimy, że zapłacicie nam ten abonament naokoło.