Państwa powinno naciskać na producentów, by części bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo były łatwo wymienialne. Tak jak to było w starych autach. U mnie by wymienić żarówkę w reflektorze, trzeba odkręcać nadkole, i robić operację od tyłu w trudno-dostępnym miejscu. W dodatku straszą jakimś napięciem na kondensatorze, które może zabić. Przestanie ci działać w ciemnym lesie na końcu świata i jesteś w głębokiej d***. Korporacje rządzą światem a politycy, to głupawe pajace napędzane Pokaż całość