Skoro gotówka fizyczna jest oficjalnym środkiem płatniczym, to jakim prawem limit na wysokość transakcji gotówkowej?



Przecież to stoi w sprzeczności!! Albo gotówka fizyczna jest legalnym środkiem płatności albo nie jest.



A nie, że do pewnej sumy jest, a później NIE!!



Skoro są wystawianej FAKTURY i PARAGONY, to niech to sprawdzaja!!