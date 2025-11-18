Gotówka zniknie z obiegu? Oficjalny termin wprowadzenia limitu płatności 2027
Unia Europejska wprowadziła limit 10 000 euro dla płatności gotówkowych. W przypadku płatności wynoszących 3 000 euro lub więcej, konieczne będzie okazanie dowodu tożsamości.Foxrate
- #
- #
- #
- 107
- Odpowiedz
Komentarze (107)
najlepsze
nadgorliwi polscy urzędnicy
Przecież to stoi w sprzeczności!! Albo gotówka fizyczna jest legalnym środkiem płatności albo nie jest.
A nie, że do pewnej sumy jest, a później NIE!!
Skoro są wystawianej FAKTURY i PARAGONY, to niech to sprawdzaja!!
@Pawel993:
od tego jest system do sprawdzania faktur, a nie inwigilowanie kont bankowych
@dex-dexter: a co maja zrobic? Pokaza dowod i zaplaca 42 tysiace za kolderke. A wnuczkowi dadza cala kase zapakowanan w gazete, w czym problmem?