Lekarze chcą pilnego spotkania z premierem i prezydentem ws. ochrony zdrowia
Naczelna Izba Lekarska (NIL) wystosowała oficjalny apel do premiera Donalda Tuska oraz prezydenta Karola Nawrockiego o niezwłoczne spotkanie w związku z pogarszającą się sytuacją w polskiej ochronie zdrowia. Samorząd lekarski podkreśla gotowość do współpracy.gerwazy-oko
Problem się zrobił bo zaczyna się wrzawa medialna a pieniążki lubią ciszę i chyba trzeba uspokoić opinie publiczną pozorowanymi działaniami.
Brzmi kuriozalnie? pamiętajcie że gość na 100% ma jeszcze prywatny gabinet gdzie wykręca minimum drugie tyle i bez paragonu !!
Na owy wyzysk społeczeństwa pozwalała kolejna kasta (nieoficjalnie mafia) - czyli rządy, wiele rządów, wiele koalicji i opozycji, BARDZO WIELE.
Standardowo: kolesiostwo, kumoterstwo, nepotyzm, kłamstwa, złodziejstwo - CWANIACTWO.
AMENT!
1. Zmniejszenie liczby studentów medycyny
2. Zmniejszenie liczby przyjęć na specjalizację
3. Zwiększenie wynagrodzeń