Ponad 430 lekarzy zarabia więcej niż 100 tys. zł miesięcznie. Rząd chce to ukróc
100 tyś zł na miesiąc? A co z wizytami za 300 zł za 10 minut? Stawki innych zawodów pożytku publicznego są regulowane np notariuszy, gdzie w ustawie są maksymalne stawki. Czas uwolnić zawód lekarza, zlikwidować izby ograniczające dostęp do zawodu, zwiększyć maksymalnie ilość studentów na kierunkachiggy_p
Czas pożegnać milionowe zarobki
@plpi2018: xD Mnie zaskoczyło, że tylko 430 lekarzy, bo w takim razie z tej malutkiej puli znam osobiście aż dwóch, którzy kręcą takie wałki.
Naprawdę nie trzeba specjalistów od wszystkiego, jakby większość leków na receptę nagle jej nie wymagała to ogromna część tych konowałów straciła by wszystko i nie miałaby pracy.
Z ciekawości - w jaki sposób weźmie Ci sprawę?
Bo żeby Ciebie reprezentować przed Sądem musi być radcą lub adwokatem.
I nie wiem co to jest zawód pożytku publicznego. Po pierwsze to każdy idiota powinien wiedzieć, że z definicji każdy zawód generuje jakiś pożytek publiczny. Po 2 jeśli mowa o zawodach zaufania publicznego, to ja nie rozumiem skąd w głowach debili wzięło się to skojarzenie, że ufać można
Taki kolejny durny relikt PRL-u.
Powinna być praca 5tyg od 9 do 17 w większości przypadków, a nie że sobie zatrudnia miasto gościa i zarabia miliony, a on pracuje 2 dni w tygodniu.