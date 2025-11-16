Afera! Zamknijcie w cholerę to całe Electromobility Poland
Wiecie, że spółka Electromobilty Poland powstała 9 lat temu. Od tego czasu wyprodukowała dziesiątki a może nawet setki prezentacji w Power Poincie, analizy, raporty i Excele. Samochodów całe zero. Nie ma nic i nie będzie. Za to są miejsca pracy dla swoich.francuskie
Komentarze (45)
Poza tym, niezależnie od ekipy, jest to znakomita pompa ssąco tłocząca do przelewania pieniędzy podatnika w kieszenie polityków.
@Basiura89: I to jest wymierny sukces. Pomyśl sobie ile kosztuje bicie tej piany. I ile by trzeba było kasy na kolejne zarządy gdyby jeszcze fabrykę piany próbowali postawić :D
A dziś kiedy mamy chów klatkowy i
A no to luz, można się rozejść ( ͡º ͜ʖ͡º)
"21 września 2022 roku nie działo się tam nic."
https://elektrowoz.pl/auta/bylismy-na-placu-budowy-fabryki-polskiego-samochodu-elektrycznego-izera-oto-najkrotszy-artykul-na-swiecie-wideo-2d-3d/