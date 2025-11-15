Prof. Jan Miodek: To nie będzie rewolucja. Zmiany w ortografii ułatwią nam życie
Wrocławianie czy wrocławianie, Most Grunwaldzki czy most Grunwaldzki? Zapytaliśmy o to prof. Jana Miodka. 1 stycznia 2026 roku zmienią się zasady polskiej ortografii. Pełny wykaz zmian znajduje się na końcu artykułukepmip_pl
Komentarze (106)
znam ten język i bardzo trudno popełnic tam błąd ortograficzny, jedyną zaletą naszej skomplikowanej pisowni jest to że łatwo zauważyć czy
I tak mamy szczęście, że to język fonetyczny.
Taki Angol do końca życia zastanawia się jak się czyta niektóre słowa.
Półżartem (pisane razem), ale pół-Polka już z kreską.
Tuż tuż będzie można pisać jak kto chce, czyli: tuż-tuż, tuż, tuż albo tuż tuż.
Itp. ogólnie Dramat, lub nienajlepszy pomysł.