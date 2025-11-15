"Reforma języka serbskiego Vuka Karadžicia (XIX w.) była fundamentalna, oparta na zasadzie "Pisz tak, jak mówisz, czytaj tak, jak jest napisane", unifikowała język na podstawie dialektów ludowych, uprościła pisownię (jeden znak = jeden dźwięk) i wprowadziła nową gramatykę oraz słownik. Reforma ta oddzieliła język standardowy od cerkiewnosłowiańskiego, tworząc nowoczesny język serbski"



znam ten język i bardzo trudno popełnic tam błąd ortograficzny, jedyną zaletą naszej skomplikowanej pisowni jest to że łatwo zauważyć czy Pokaż całość