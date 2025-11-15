Ostatnio byłem na Południowych Morawach w Czechach, przypadkiem trafiłem na Jarmark św. Marcina.

Nigdy nie myślałem, że takie festyny mogą być przyjemne! A to przez "polską" optykę, zwyczajnie unikałem takich miejsc jako siedliska tłumu i oszustów.

W Czechach owszem byli ludzie, ale nie było tłumów, nie było nadzgane straganów jeden na drugim. Ale też nie było clowna, zaklinacza węży i połykacza ognia, a wiem że część rodaków lubi takie klimaty więc może Pokaż całość