Wakacje w Polsce droższe niż za granicą | Polacy przepłacają za wszystko
Tym razem bierzemy pod lupę szokujące dane! Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego urlop nad polskim morzem czy w Tatrach kosztuje więcej niż zagraniczny wyjazd All Inclusive? W tym materiale rozkładamy na czynniki pierwsze zjawisko, które dotyka każdego z nas: polskie wakacje droższe niż za gr..snorli12
Komentarze (46)
W tym samym czasie na Gubałówce kolejki na 1.5 kilometra
Nigdy nie myślałem, że takie festyny mogą być przyjemne! A to przez "polską" optykę, zwyczajnie unikałem takich miejsc jako siedliska tłumu i oszustów.
W Czechach owszem byli ludzie, ale nie było tłumów, nie było nadzgane straganów jeden na drugim. Ale też nie było clowna, zaklinacza węży i połykacza ognia, a wiem że część rodaków lubi takie klimaty więc może
@sajmonm: Możesz to podać w juanach lub kiat-ach bo wtedy przeliczę sobie na złotówki będzie się łatwiej czytało i ze zrozumieniem.
@patryk-wuwuw: gdzie ty za 900 zł masz loty dla 2 osób do Turcji z wyżywieniem i atrakcjami? Dawaj linka, biorę
@patryk-wuwuw: Czyli w jednym przypadku za 4 osoby, w drugim przypadku za 2, oraz znając życie te ,,prawie" to dobrych kilka stów / tysiak różnicy.