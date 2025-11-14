UE: Koniec z tanimi zakupami z AliExpress. Wszystkie przesyłki zostaną oclone!
Już w przyszłym roku zniknie zwolnienie celne dla małych przesyłek z platform takich jak Aliexpress zdecydowali unijni ministrowie finansów. Powod? Zagrozenie dla europejskich przedsiebiorstw.Dorodny_Wieprz
Widzę, że mamy czempionów w ministerstwie. Teraz będą musieli zatrudnić tysiące urzędników, żeby każdy z nich przynosił do budżetu po 2 złote dziennie za oclenie paczek ze sznurówkami I gumą kulką xD
Biorąc pod uwagę skalę produkcji, emerytury, BHP, kindrergeldy, podatki itd. to ile by taka żarówka kosztowała w Polsce? 40zł? Do niedawna Europa konkurowała jakością.
Już w przyszłym roku zniknie zwolnienie celne dla małych przesyłek – zdecydowali unijni ministrowie finansów. Utrudni to tani import poprzez platformy sprzedażowe z Chin.
W 2026 r. zostanie zlikwidowane zwolnienie z cła dla małych przesyłek o wartości do 150 euro – zdecydowali unijni ministrowie finansów 13 listopada podczas obrad Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Porozumienie polityczne w tej sprawie otwiera drogę do odpowiednich
Pieniądze nie mają iść do budżetu państwa, ale na konta Brukseli.
Tak, UE chce Ci zabrać 2 euro z portfela xD
wszyscy super spece od ekonomii tak krzyczeli jak Trump je wprowadzał
teraz nie ma ich pisków i jazgotu
dziwne