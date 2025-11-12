Mieliśmy nie powielać błędów Zachodu ws. migracji. Ekspert: Dokładnie to robimy
- Polacy znormalizowali migrację na poziomie użytkowym - jeżdżą Uberami z kierowcami z Azji, korzystają z usług ukraińskich budowlańców. Jednocześnie część z nich uważa, że w Polsce nie ma miejsca dla migrantów - wskazuje prof. UW Paweł Kaczmarczyk. Opowiada o tym paradoksie, błędach polskiej polityrybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
Jak ktoś zamawia Ubera to na ogół robi to dlatego że jest w takiej dupie że go nie stać na taxi. A jak jest w takiej
Dołóż do tego fakt, że młodzi nie chcą pracować. No, a jak chcielibyśmy im więcej zaoferować, to my musimy zapłacić więcej. Także znowu, za produkt/usługę my musielibyśmy zapłacić więcej, aby nie musieć przyjmować emigranta.
@kuna999: Nieprawda, na początku to miało wyglądać inaczej. W Niemczech powstał nawet termin gestarbaiter, czyli gość robotnik. Oni nie mieli zostać i przez pierwszy okres im to faktycznie utrudniano ale potem to się zmieniło. Nie ma tak jak w Dubaju, Chinach czy Singapurze bo nasza europejska mentalność jest ukształtowana przez chrześcijaństwo a nie takie bezwzględne kolektywistyczne ideologie jak islam,
@psscp: Jak miało wyglądać a jak w rzeczywistości wyglądało to dwie różne sprawy xD. I nie do końca znam casus Niemiec ale casus Szwedzki i Francuski od początku zakładał "bezinteresowną pomoc" w migracji i integracji, zwłaszcza we Francji która miała wbudowane w swoją mentalność "poczucie winy" wobec byłych afrykańskich kolonii. Więc nie jest prawdą, że założenia były inne - przynajmniej nie we Francji.
@xkajteqx: Problem w tym że korporacje mają pieniądze i wpływ na polityków, zwłaszcza tak skorumpowanych i chciwych jak polska prawica
Kto to wreszcie zakończy?
Nie tylko na migracji popełniamy błędy. My zawsze świętsi od papieża, taki jakiś kompleks chyba p0laka
I zamiast integrować tych migrantow to powstają getta robotnicze i popełnimy każdy błąd zachodu ostatecznie.