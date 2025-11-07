PO 4 latach w elektryku straży miejskiej padły baterie
Gmina Nysa planuje wydać 170 tys. zł na zakup samochodu elektrycznego dla straży miejskiej. Powód? Awaria baterii w obecnym. Po niecałych 4 latach pracy auto nie nadaje się do użytku. A w Nysie powstaje fabryka ogniw IONWAY (VW) Zielony ład ty płać Polaku.jagelonis
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
@Grubby: XDDDD
Auto może mieć ciekawą historię i przebieg.
Ciekawe czy poznamy szczególy tej historii czy tylko nagłówek?
https://lovekrakow.pl/mpk-wymienia-baterie-w-autobusach-kosztowna-zabawka